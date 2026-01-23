Protéger sa navigation en ligne est devenu un réflexe pour de nombreux internautes, mais tous les VPN ne se valent pas. Certains misent sur le prix, d’autres sur les performances ou la fiabilité. Depuis plusieurs années, ExpressVPN s’est imposé comme une référence haut de gamme, souvent plus chère que la moyenne, mais reconnue pour la qualité de son service.

C’est précisément pour cette raison que son offre d’hiver attire autant l’attention. Avec un tarif ramené à 2,39 € par mois et 4 mois offerts, ExpressVPN devient soudainement beaucoup plus accessible, tout en conservant l’ensemble de ses fonctionnalités premium.