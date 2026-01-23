Les grandes promotions VPN ne durent jamais très longtemps. Avec son offre d’hiver, ExpressVPN descend à 2,39 € par mois et ajoute 4 mois offerts, une opportunité rare sur un service aussi premium.
Protéger sa navigation en ligne est devenu un réflexe pour de nombreux internautes, mais tous les VPN ne se valent pas. Certains misent sur le prix, d’autres sur les performances ou la fiabilité. Depuis plusieurs années, ExpressVPN s’est imposé comme une référence haut de gamme, souvent plus chère que la moyenne, mais reconnue pour la qualité de son service.
C’est précisément pour cette raison que son offre d’hiver attire autant l’attention. Avec un tarif ramené à 2,39 € par mois et 4 mois offerts, ExpressVPN devient soudainement beaucoup plus accessible, tout en conservant l’ensemble de ses fonctionnalités premium.
Une offre d’hiver rare pour un VPN premium
Habituellement, ExpressVPN se positionne dans le haut du panier des VPN grand public. Son abonnement mensuel est nettement plus élevé que celui de nombreux concurrents, ce qui peut freiner certains utilisateurs. L’offre d’hiver change clairement la donne.
En optant pour un abonnement longue durée, le prix mensuel chute à 2,39 €, auxquels s’ajoutent 4 mois offerts. Cela permet de bénéficier du service sur une période étendue, à un coût bien inférieur aux tarifs habituels, sans compromis sur les performances ou la sécurité.
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
Pourquoi ExpressVPN reste une référence sur le marché en 2026 ?
ExpressVPN s’est bâti une solide réputation grâce à la stabilité de ses connexions et à sa politique stricte de protection de la vie privée. Le service repose sur un chiffrement robuste et des applications simples à prendre en main, disponibles sur la majorité des appareils du quotidien.
Que ce soit pour sécuriser une connexion sur un réseau Wi-Fi public, protéger ses données personnelles ou naviguer de manière plus confidentielle, ExpressVPN répond à des usages concrets et parfaitement légitimes. C’est cette constance dans la qualité qui explique son positionnement premium.
Comment cette offre se compare aux autres VPN du moment ?
Sur le marché des VPN, les offres à bas prix sont nombreuses, mais elles impliquent souvent des concessions sur les performances, l’ergonomie ou la transparence. À 2,39 € par mois, ExpressVPN se retrouve temporairement dans une gamme de prix habituellement occupée par des services plus généralistes.
Cette promotion permet donc d’accéder à un VPN reconnu pour sa fiabilité, à un tarif exceptionnel, sans avoir à faire de compromis sur l’expérience utilisateur ou la sécurité.
Avis Clubic : une occasion rare d’accéder à un VPN haut de gamme à prix réduit
ExpressVPN est rarement affiché à un tarif aussi bas. Avec cette offre d’hiver, le service devient beaucoup plus compétitif, tout en conservant ce qui fait sa force : stabilité, simplicité et sérieux sur la protection des données.
À 2,39 € par mois avec 4 mois offerts, il s’agit clairement d’un excellent bon plan pour celles et ceux qui recherchent un VPN fiable et reconnu, sans vouloir faire de concessions sur la qualité.
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.