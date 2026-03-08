Le contexte cybersécurité de mars 2026 donne de bonnes raisons de (re)penser sa protection en ligne. Les attaques par ransomware s’intensifient, les groupes de cyberespionnage étatiques multiplient les cibles civiles, et l’IA générative est désormais utilisée par des acteurs malveillants pour automatiser des intrusions de bout en bout ; reconnaissance, accès initial, exfiltration. Ce ne sont plus des menaces abstraites : en ce début de mois plus de 600 pare-feux FortiGate ont été compromis par un pirate exploitant une IA pour préparer des attaques par rançongiciel.

Dans ce contexte, un VPN n’est pas une garantie absolue, mais c’est une couche de protection concrète : chiffrement du trafic, masquage de l’adresse IP, sécurisation des connexions Wi-Fi publiques : en café, en hôtel, en aéroport. Et à l’approche des vacances de printemps, l’usage mobile à l’étranger rend ces outils particulièrement pertinents.

Les trois VPN les mieux notés par notre rédaction (CyberGhost, Proton VPN et ExpressVPN) sont simultanément en promotion à des tarifs longue durée inférieurs à 3€/mois. Ces trois services ont des philosophies différentes : rapport qualité-prix maximal pour CyberGhost, confidentialité open-source pour Proton VPN, vitesse et polyvalence pour ExpressVPN. Voici ce qu’il faut savoir avant de choisir.