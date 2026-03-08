Protéger sa connexion internet en 2026 n’est plus réservé aux paranoïaques : c’est devenu une précaution de bon sens, et ces trois offres simultanées le rendent enfin accessible à tous les budgets. Notre rédaction a sélectionné les trois meilleurs VPN du marché et sont tous en promotion au même moment.
Le contexte cybersécurité de mars 2026 donne de bonnes raisons de (re)penser sa protection en ligne. Les attaques par ransomware s’intensifient, les groupes de cyberespionnage étatiques multiplient les cibles civiles, et l’IA générative est désormais utilisée par des acteurs malveillants pour automatiser des intrusions de bout en bout ; reconnaissance, accès initial, exfiltration. Ce ne sont plus des menaces abstraites : en ce début de mois plus de 600 pare-feux FortiGate ont été compromis par un pirate exploitant une IA pour préparer des attaques par rançongiciel.
Dans ce contexte, un VPN n’est pas une garantie absolue, mais c’est une couche de protection concrète : chiffrement du trafic, masquage de l’adresse IP, sécurisation des connexions Wi-Fi publiques : en café, en hôtel, en aéroport. Et à l’approche des vacances de printemps, l’usage mobile à l’étranger rend ces outils particulièrement pertinents.
Les trois VPN les mieux notés par notre rédaction (CyberGhost, Proton VPN et ExpressVPN) sont simultanément en promotion à des tarifs longue durée inférieurs à 3€/mois. Ces trois services ont des philosophies différentes : rapport qualité-prix maximal pour CyberGhost, confidentialité open-source pour Proton VPN, vitesse et polyvalence pour ExpressVPN. Voici ce qu’il faut savoir avant de choisir.
Top 3 VPN : les meilleures offres de mars 2026
- CyberGhost VPN à 2,19 €/mois (offre 26 mois : 56,94 € facturés)
- Proton VPN à 2,99 €/mois au lieu de 9,99 € (offre 24 mois : 71,76 € les 24 premiers mois)
- ExpressVPN Avancé à 2,79 €/mois (offre 28 mois : 78,20 € pour les 28 premiers mois)
Quel VPN choisir selon votre profil ?
Trois offres au niveau de prix similaire, mais trois services qui ne s’adressent pas exactement aux mêmes utilisateurs. Le bon choix dépend de votre usage principal : confidentialité renforcée, streaming multiplateforme ou protection globale avec services intégrés.
CyberGhost VPN : idéal pour les utilisateurs qui cherchent le meilleur rapport qualité-prix sans compromis sur les fonctionnalités : 11 500 serveurs dans 100 pays, des serveurs optimisés pour le streaming, une interface accessible aux débutants et la garantie satisfait ou remboursé la plus longue du marché (45 jours). Le tarif mensuel est le plus bas des trois sur la durée de l’engagement.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Proton VPN : le choix des utilisateurs qui font de la confidentialité une priorité non négociable, hébergé en Suisse, code source audité publiquement, 18 158 serveurs dans 129 pays et 10 appareils simultanés. C’est le seul des trois à proposer une version gratuite sans limite de données, ce qui permet de tester sérieusement le service avant de s’engager.
- storage16838 serveurs
- language127 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
ExpressVPN Avancé : la solution la plus complète pour les utilisateurs exigeants qui veulent un écosystème tout-en-un : 12 appareils simultanés, blocage des publicités et trackers, gestionnaire de mots de passe ExpressKeys, protection email ExpressMail Guard, et une eSIM illimitée Holiday.com pour rester connecté à l’étranger (3 jours de données inclus). Le renouvellement annuel à 109,95€ est le plus élevé des trois une fois la période promotionnelle terminée… point à anticiper.
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
Pourquoi ces offres méritent votre attention ce week-end ?
Les remises affichées atteignent entre -70% et -77% par rapport aux tarifs mensuels sans engagement, ce qui les positionne dans une fourchette de prix historiquement basse pour ces trois acteurs. Le timing n’est pas anodin : le marché mondial des VPN croît de plus de 17% par an, la concurrence entre fournisseurs est forte, et ces offres longue durée sont utilisées pour fidéliser les abonnés avant une éventuelle remontée tarifaire.
Il faut néanmoins garder la tête froide sur les renouvellements automatiques : CyberGhost renouvelle à 56,94 €/an, Proton VPN à 83,88 €/an, ExpressVPN à 109,95 €/an. L’écart est significatif à moyen terme, surtout pour ExpressVPN, dont le tarif de renouvellement est près du double de celui de CyberGhost. Ces prix seront à renégocier ou à surveiller avant expiration de la période initiale.
Questions fréquentes avant de s’abonner
Ces offres sont-elles vraiment limitées dans le temps ?
Oui, les tarifs promotionnels sur abonnements longs sont susceptibles d’être révisés à tout moment. Il n’y a pas de garantie sur la durée de maintien de ces prix, en particulier pour des offres exclusives partenaires. Mieux vaut ne pas attendre plusieurs semaines.
Peut-on résilier facilement si le service ne convient pas ?
Les 3 VPN proposent une garantie satisfait ou remboursé : 45 jours pour CyberGhost (la plus généreuse du marché); 30 jours pour Proton VPN et ExpressVPN. C’est suffisant pour tester les performances réelles sur vos usages habituels.
Un VPN suffit-il à protéger sa vie privée en 2026 ?
Non, un VPN chiffre votre connexion et masque votre IP, mais ne protège pas contre le phishing, les malwares ou les mots de passe faibles. En revanche, combiné à de bonnes pratiques numériques, il réduit significativement l’exposition sur les réseaux publics et limite le pistage commercial.
