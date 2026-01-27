Pour beaucoup d’utilisateurs, un VPN sert avant tout à sécuriser sa connexion ou à préserver sa confidentialité en ligne. Mais certains services vont plus loin en intégrant des fonctionnalités pensées pour améliorer concrètement l’expérience de navigation. C’est précisément l’approche de Proton VPN, qui associe protection des données et confort d’utilisation.

Avec cette offre longue durée, Proton VPN Plus passe à 3,39 € par mois pendant 24 mois, soit une économie totale de 158 € et une réduction de 66 %. Un tarif particulièrement attractif pour un VPN reconnu, d’autant plus qu’il inclut un bloqueur de publicités et de traqueurs intégré.