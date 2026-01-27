Un VPN qui protège la vie privée tout en nettoyant la navigation des publicités, ce n’est pas si courant. Avec Proton VPN Plus à 3,39 € par mois pendant 24 mois au lieu de 9,99 €, l’offre actuelle mérite clairement qu’on s’y attarde.
Pour beaucoup d’utilisateurs, un VPN sert avant tout à sécuriser sa connexion ou à préserver sa confidentialité en ligne. Mais certains services vont plus loin en intégrant des fonctionnalités pensées pour améliorer concrètement l’expérience de navigation. C’est précisément l’approche de Proton VPN, qui associe protection des données et confort d’utilisation.
Avec cette offre longue durée, Proton VPN Plus passe à 3,39 € par mois pendant 24 mois, soit une économie totale de 158 € et une réduction de 66 %. Un tarif particulièrement attractif pour un VPN reconnu, d’autant plus qu’il inclut un bloqueur de publicités et de traqueurs intégré.
Un VPN qui va au-delà de la simple sécurité
Proton VPN Plus ne se limite pas à chiffrer votre connexion. L’abonnement inclut une protection avancée contre les traqueurs et les publicités intrusives, directement au niveau du VPN. Résultat, la navigation devient plus fluide, plus lisible et souvent plus rapide, sans avoir à multiplier les extensions dans le navigateur.
Cette approche est particulièrement intéressante sur mobile ou sur des appareils où l’installation de bloqueurs de publicité est limitée. Une fois le VPN activé, la protection fonctionne sur l’ensemble de la connexion, quel que soit le navigateur ou l’application utilisée.
- storage16838 serveurs
- language127 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Un bloqueur de pub intégré qui fait la différence
Bloquer les publicités directement via le VPN permet de limiter le chargement de contenus indésirables avant même qu’ils n’atteignent l’appareil. Cela réduit le suivi en ligne, améliore le confort visuel et peut même accélérer la navigation. Un avantage souvent sous-estimé, mais très appréciable au quotidien.
Pourquoi cette offre Proton VPN Plus est particulièrement intéressante ?
À 3,39 € par mois, Proton VPN Plus se positionne bien en dessous de son tarif habituel de 9,99 €. La durée de 24 mois permet de bénéficier d’un prix bas sur le long terme, sans se soucier d’une hausse rapide après quelques mois.
Comparé à d’autres VPN, Proton VPN se distingue par son orientation très marquée vers la protection de la vie privée. Le service est développé par l’équipe derrière Proton Mail et repose sur une politique stricte en matière de confidentialité. Le bloqueur de publicités intégré vient renforcer cette logique en limitant le suivi en ligne dès la source.
Comment Proton VPN Plus se positionne face aux autres VPN ?
La plupart des VPN se concentrent uniquement sur la sécurité ou la localisation des serveurs. Le blocage des publicités est souvent laissé à des outils tiers. Proton VPN Plus intègre directement cette fonctionnalité, ce qui simplifie l’expérience et réduit la dépendance à des extensions parfois peu transparentes.
À ce niveau de prix, il devient rare de trouver un VPN combinant chiffrement solide, respect de la vie privée et amélioration tangible du confort de navigation. Cette offre permet donc d’accéder à un service complet, sans compromis majeur.
✅ Avis Clubic : sécurité, confidentialité et confort réunis
Avec Proton VPN Plus, la promesse va au-delà de la simple protection des données. Le bloqueur de publicités intégré apporte une vraie valeur ajoutée à l’usage quotidien, tout en restant cohérent avec l’ADN du service axé sur la confidentialité.
3,39 € par mois pendant 24 mois, l’offre devient particulièrement attractive pour un VPN aussi sérieux. Une solution pertinente pour celles et ceux qui veulent sécuriser leur connexion tout en améliorant leur expérience de navigation, sans multiplier les outils.
Proton VPN fait partie des services qui ont le plus monté en puissance ces dernières années. Longtemps perçu comme un outil de niche pour les profils les plus exposés, il s’appuie aujourd’hui sur une politique no-log confirmée par audit, une infrastructure Secure Core travaillée et des applications open source bien finies. Grâce à ses récentes optimisations réseau et à son VPN Accelerator, ce service offre désormais des performances comparables à celles des meilleurs VPN du marché, tout en gardant un niveau de confidentialité très au-dessus de la moyenne.
- Niveau de sécurité et de confidentialité parmi les plus élevés
- Interface moderne et soignée sur desktop comme sur mobile
- Serveurs optimisés pour le streaming et le P2P
- Protocole Stealth adapté aux réseaux les plus restrictifs
- VPN Accelerator efficace sur les débits
- Tarifs plus élevés que ceux de certains concurrents grand public
- Support technique principalement en anglais, avec des délais de réponse variables
