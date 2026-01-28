Un VPN a pour rôle principal de chiffrer les données qui transitent entre votre appareil et Internet. Concrètement, cela empêche un tiers — qu’il s’agisse d’un pirate, d’un fournisseur de Wi-Fi public ou d’un service de traçage — d’intercepter ou d’exploiter vos informations personnelles. Ce type de protection est particulièrement utile lorsque l’on se connecte à des réseaux partagés, comme dans les transports, les hôtels ou les cafés, mais aussi pour un usage domestique plus classique.

Au-delà de la sécurité, un VPN permet également de masquer son adresse IP, ce qui limite le suivi publicitaire et offre un accès plus libre à certains contenus soumis à des restrictions géographiques. Pour beaucoup d’utilisateurs, c’est un outil de confort autant que de protection.