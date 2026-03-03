Alors quels sont les risques, pour les personnes qui ont vu leurs données être consultées et/ou récoltées ? Pour Bercy, il est inutile de céder à la panique. Les données exposées (nom, adresse, IBAN) ne permettent pas d'accéder à votre compte, de connaître votre solde ou de valider des opérations à votre place. Quant à l'IBAN, il ne suffit pas à vider un compte, puisque pour effectuer un vrai prélèvement frauduleux, un escroc devrait créer un faux mandat et s'enregistrer officiellement auprès d'une banque. Ce n'est pas à la portée du premier venu.