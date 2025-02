Les institutions publiques sont de plus en plus la cible de piratages et de tentatives de vol de données personnelles. Ces derniers mois, de nombreux organismes comme France Travail ou encore la CAF ont été victimes de hackers, qui se sont introduits dans leurs bases de données pour récupérer illégalement d'importants volumes d'informations plus ou moins sensibles. Aujourd'hui, c'est la vénérable Caisse des Dépôts d'être à son tour visée par un piratage de grande ampleur.