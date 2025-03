Les experts de la sécurité informatique recommandent comme toujours une vigilance accrue. En cas d'appel suspect, il faut immédiatement raccrocher et contacter soi-même sa banque via le numéro officiel. Pour les e-mails, la prudence impose de ne cliquer sur aucun lien et d'accéder aux services bancaires uniquement via l'application officielle ou en saisissant directement l'adresse du site dans le navigateur.