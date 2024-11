Non content de détourner les appels, FakeCall va plus loin en accédant à des informations sensibles sur le téléphone de la victime. Ce malware collecte non seulement les messages SMS, mais aussi les contacts, les journaux d'appels, les données de localisation, et même les photos stockées dans l'appareil. Vous n'en avez pas assez ?

Il utilise la caméra et le microphone pour enregistrer des séquences vidéo ou audio sans le consentement de l’utilisateur. Le tout est transmis à un serveur de commande et de contrôle à partir duquel les informations recueillies peuvent être exploitées pour d’autres fraudes ou vendues sur le marché noir. FakeCall inclut également un système de streaming en direct qui permet aux attaquants de suivre en temps réel les actions de la victime, voire d’initier des enregistrements pour capturer des données supplémentaires. Quand on vous dit que nos téléphones nous écoutent…

S'il semble qu'on ne peut pas, pour le moment, empêcher les escrocs de perfectionner leurs arnaques, on peut, en revanche, éviter de tomber dans le piège. Déjà, en sachant détecter les mails de phishing. Soyez vigilant lorsque vous recevez un e-mail d'un inconnu. Ensuite, n'ouvrez jamais une pièce jointe si vous n'êtes pas sûr de son expéditeur. Enfin, si vous appelez votre conseiller bancaire et que celui-ci vous demande, par téléphone, de lui communiquer des informations comme vos coordonnées bancaires ou le code de votre carte de paiement, mettez un terme à cet appel. Jamais un établissement bancaire ne vous demandera ce genre d'informations.