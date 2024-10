En cas de pépin, autrement dit en cas de prélèvement non autorisé sur le compte dont l'IBAN a été dérobé, il faudra alors « demander à votre banque le remboursement de toute opération dont vous ne seriez pas l'auteur, ainsi que la suppression de l'autorisation de prélèvement », complète Jean-Jacques Latour. Et ce dernier de conseiller d'évoquer l'article L133-24 du Code monétaire et financier. Il précise que l'utilisateur de services de paiement doit signaler, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit.