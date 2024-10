La cyberattaque qui a frappé Free continue de faire des vagues. Alors que l'opérateur a confirmé le vol des données personnelles et bancaires de millions d'abonnés, dont 5,11 millions d'IBANs (ce chiffre était, lui, non officiel), la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, passe à l'action. L'autorité de protection des données a révélé mercredi 30 octobre qu'une enquête était menée par la Brigade de lutte contre la cybercriminalité de Paris, tandis qu'une procédure simplifiée de dépôt de plainte se prépare. Un formulaire dédié sera très bientôt mis à disposition sur la plateforme de confiance cybermalveillance.gouv.fr.