Selon une récente enquête menée par les organisations patronales et Cybermalveillance.gouv.fr, 62% des petites et moyennes entreprises s'estiment faiblement exposées aux risques cyber, et seulement 22% se considèrent suffisamment préparées, une illusion que cette attaque vient brutalement dissiper. Cette perturbation montre malheureusement et une fois de plus toute l'impréparation générale des TPE-PME françaises face aux cybermenaces. Un vieux serpent de mer.