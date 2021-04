La cyberattaque de Pierre Fabre en 5 questions : les réponses de l'entreprise

Si on ne dispose aujourd'hui que d'informations en surface, le groupe français Pierre Fabre semble avoir adopté les bons réflexes pour affronter cette attaque informatique, en verrouillant le plus rapidement possible ce qui pouvait l'être, afin d'empêcher les dépositaires du virus de pénétrer trop loin dans le réseau informatique de l'entreprise et de s'emparer de données critiques, qui le sont d'autant plus que les secteurs dans lesquels œuvre Pierre Fabre restent sensibles. Les prochaines semaines nous permettront d'en savoir plus sur l'étendu des dégâts.