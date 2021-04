Pierre Fabre confirme subir une cyberattaque et indique avoir stoppé la propagation du virus

Face à l'ampleur de l'attaque et à l'importance de ne pas garder le silence, sans pour autant en dire trop, le groupe Pierre Fabre a confirmé, jeudi, avoir été victime d'une cyberattaque très tôt mercredi matin, en d'en avoir informé les clients, partenaires et autorités (comme l'ANSSI et, on l'imagine, la CNIL).