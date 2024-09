Après un été plutôt calme sur le front des cyberattaques, il semble que les hackers aient répondu au son de la cloche de la rentrée scolaire. Boulanger, Cultura et des sites gouvernementaux font désormais partie du butin de cette fin d'été des cybercriminels. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont affiché un nouveau trophée sur leur tableau de chasse : Bayard. Dimanche 8 septembre, le groupe de presse a vu une partie de ses systèmes informatiques tomber comme des dominos. Les outils de production, de gestion et de commercialisation ont ainsi été paralysés.

L'attaque a mis KO les serveurs web, rendant inaccessibles les sites des différentes marques du groupe. Même punition pour les imprimantes et les outils d'infographie, laissant les journalistes démunis. À La Croix, on bricole : connexion en Wi-Fi et VPN pour mettre à jour le site, édition PDF allégée… C'est un peu le système D.

Côté données, le flou règne. Si le groupe évoque un « vol opportuniste », difficile d'en savoir plus à ce stade, notamment sur la base de données des abonnés. Et si les pirates avaient fait main basse sur des infos sensibles avant de lancer le chiffrement ? Dans l'attente d'en savoir plus, la direction ne prend aucun risque et a coupé l'accès à plusieurs systèmes par précaution.