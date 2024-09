C'est par un mail envoyé à ses clients que Cultura a levé le voile sur cette affaire. L'enseigne y avoue qu'un « prestataire informatique externe » a été victime d'une intrusion malveillante dans sa base de données. Les informations personnelles de 1,5 million à 2,6 millions de clients du programme de fidélité se sont volatilisées.

Dans le lot, on trouve le grand classique des données sensibles : noms, prénoms, dates de naissance, numéros de portable, adresses mail et postales. Avec en bonus l'historique des achats.

Heureusement, Cultura se veut rassurante sur un point : les mots de passe et les données bancaires n'auraient pas été compromis. Mais les clients devront faire attention aux arnaques qui ne manqueront pas de fleurir dans les prochaines semaines. On peut s'attendre à une vague de mails, SMS et appels douteux se faisant passer pour l'enseigne ou ses partenaires.