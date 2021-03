Netflix, Disney+ ou Prime Video : les cybercriminels revendent vos identifiants à prix cassés

Depuis le début de la crise de coronavirus, jamais le monde et les Français n'avaient autant sollicité les plateformes de streaming audio ou vidéo. Or, certaines exposent davantage et plus facilement leurs utilisateurs. C'est le cas de Netflix, Prime Video ou Disney+, qui comptent respectivement 19, 7 et 5 millions d'utilisateurs mensuels en France. Déjà cibles des cybercriminels avant même que la COVID-19 ne devienne la star du moment, les amateurs de streaming sont, vous vous doutez bien, encore davantage visé, les hackers cherchant à dérober identifiants et autres coordonnées, à l'aide de diverses techniques, comme les malwares (1) ou le phishing (2)… L'objectif ? Les revendre à des tarifs très attractifs (3), sur le dark web.