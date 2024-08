C'est l'histoire d'une appli qui ne voulait pas mourir. Tout a commencé avec Collect Cards : Storebox, une application de streaming pirate qui proposait gratuitement les contenus d'Apple TV+, de Netflix et d'autres plateformes. Pendant un an, elle a fait son petit bonhomme de chemin dans l'App Store, grimpant même à la deuxième place des applis gratuites les plus téléchargées au Brésil.

Mais, le 20 juillet, fin des émissions de variété ! Apple découvre le pot aux roses et supprime l'application. Fin de l'histoire ? Que nenni ! Quelques jours plus tard, deux nouvelles applis font leur apparition : Collect Cards : Birthday Cake et Collect Cards : Sugar. Même topo, même arnaque. Ces applications se font passer pour d'innocents jeux de cartes, mais une fois installées, elles dévoilent leur vrai visage : un catalogue complet de films et séries piratés venant de Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max et même Apple TV+.

Apple a bien supprimé ces nouvelles venues, mais rien ne dit qu'elles ne vont pas ressurgir sous un autre déguisement. C'est un peu le jeu du « whack-a-mole » (le fameux jeu américain qui consiste à « frapper » une taupe qui peut surgir de n'importe quel trou) version high-tech.