Piratage : malgré les 137 000 avertissements en 2023, les Français regardent toujours du contenu illégalement, ou à la limite de l'illégalité

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a publié, il y a quelques jours, son rapport annuel en dévoilant notamment l'évolution des habitudes des internautes sur la consommation des contenus diffusés, sportifs en grande partie. Si le concept de réponse graduée et des avertissements fonctionne sur le papier, il est sérieusement concurrencé par d'autres modes de réception, comme l'IPTV, de plus en plus impactant. La lutte contre le piratage et les usages détournés est loin d'être terminée.