Blocage des sites pirates par l’ARCOM : pourquoi l'autorité ne semble pas avoir un impact très important

On ne peut donc pas dire que l'ARCOM piétine, mais les effets bénéfiques de sa campagne sont encore limités. Si les sites de streaming, notamment sportifs, et leurs sites miroirs, sont assez efficacement fermés, les sites de téléchargement sont quant à eux bien plus complexes à saisir, car ils sont notamment entre les mains d'un public bien plus « technophile », et ils se démultiplient en de nombreux sites miroirs à grande vitesse.

Du côté des profils de consommateurs illicites au cours des 6 derniers mois (jusqu'en avril 2023, donc), on retrouve en grande majorité les 15-34 ans (68 %), bien loin devant les 50-64 ans (5 %). Au total, selon le sondage de Médiamétrie, 15 % des répondants admettent avoir illégalement consommé un contenu entre novembre 2022 et avril 2023.

Ce qui demeure frustrant pour l'ARCOM est que les internautes pratiquant la consommation de contenu de manière prohibée sont aussi les plus au fait des mesures de blocage, puisque 75 % d'entre eux admettent en avoir au moins connaissance. Dans la foulée de cette lutte conjointe avec les ayants droit, l'ARCOM ne s'arrête pas en si bon chemin et va lancer une campagne de sensibilisation multiplateforme qui doit démarrer à la mi-juin. Si les progrès sont là, la route est encore longue pour l'ARCOM comme les ayants droit.