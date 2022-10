Piratage sportif : les premières décisions portent leurs fruits, selon l'ARCOM

L'entité née de la fusion entre le CSA et Hadopi note cependant que le recours au visionnage de contenus sportifs de manière illicite reste très populaire. « 21 % des internautes français déclarent avoir visionné des

contenus sportifs de manière illicite, et 13 % en particulier sur des sites de live streaming », indique le rapport. Surtout, 44 % des consommateurs

de live streaming sportif illicite ont entamé ces pratiques il y a moins d’un

an, alerte l'ARCOM. La pratique attire ainsi de nouveaux utilisateurs, malgré la répression.

« La protection des contenus sportifs appelle donc une vigilance accrue, en renforçant par le biais d’accords la coopération entre les fournisseurs d’accès à Internet et les titulaires de droits sportifs, en améliorant les solutions technologiques de blocage et, plus largement, en impliquant l’ensemble des intermédiaires techniques de l’écosystème d’Internet, tels que les fournisseurs de système de noms de domaine (DNS), les réseaux privés virtuels (VPN) ou les services d’hébergement par exemple, dans cette lutte contre le piratage », conclut l'ARCOM.

L'institution n'a néanmoins aucun mot sur l'éclatement des droits TV qui crée un casse-tête pour les fans de sport, qui n'ont pas les moyens de souscrire un abonnement à de multiples plateformes.