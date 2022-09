Le piratage sportif en forte diminution : la victoire de l'ARCOM

La lutte contre le piratage des contenus culturels et sportifs fait partie des pouvoirs forts de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). Ainsi, l'audition de son président Roch-Olivier Maistre par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat fut l'occasion, ce mercredi matin, de faire un point sur les actions et les résultats engrangés contre la retransmission illicite en direct sur Internet des compétitions sportives.