Torrents, streaming, musique : voici la liste des plus gros sites pirates de 2022

Comme on pouvait s'y attendre, de véritables vétérans en la matière se retrouvent une fois de plus dans la liste des cibles à abattre. On voit ainsi des sites bien connus tels que The Pirate Bay, RARBG ou encore 1Fichier, avec une description de leurs méfaits (mais pas de prime sur leur tête, ce n'est pas le Far West ici, tout de même).

D'autres noms bien connus, tels que des sites e-commerce comme AliExpress et Baidu, sont également cités, eu égard à leur implication dans la commercialisation de produits contrefaits, donc portant atteinte aux droits d'auteur et des marques.

Parmi les nouveaux venus cette année, on remarque notamment la présence des sites de torrent Rutracker et du très populaire YTS. En dépit des efforts de nombreux acteurs, plusieurs marchés notoires du piratage et de la contrefaçon courent toujours.

Pour de plus amples détails, voici la liste complète présentée par l'USTR pour son bilan de l'année 2022, qui n'est certainement pas exhaustif, tant il existe de multitudes de sites en la matière :