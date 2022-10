Pas moins de 20 000 sites de piratage bloqués dans le monde

En attendant que le blocage de sites devienne techniquement légal aux États-Unis (la dernière tentative en ce sens remonte une dizaine d'années en arrière et avait provoqué un véritable tollé par peur d'abus), plusieurs acteurs majeurs du Web ont volontairement choisi de participer à l'effort de guerre.

La MPA compte ainsi parmi ses plus grands alliés nul autre que Google lui-même. Une décennie durant, le moteur de recherche n'a pas hésité à bloquer des sites pirates identifiés, sous forme de censure, alors qu'il était positionné en tant que défendeur de l'affichage de tels sites en son sein.

Aujourd'hui, Google accepte même de bloquer des sites alors qu'il n'est plus indiqué comme défendeur, participant ainsi aux chiffres présentés par la MPA et cités en introduction de cet article. L'association s'est par ailleurs alloué les services d'un avocat pour rendre possibles d'autres coopérations de cet acabit. On peut par exemple citer la Chine et la Russie, qui disposent de leur propre écosystème internet parfois difficile à percer.

En attendant un projet de loi pour contribuer à la lutte contre les sites de piratage aux États-Unis, la MPA s'estime satisfaite des résultats après dix ans d'efforts. On peut toutefois se demander si ces chiffres avancés représentent vraiment une victoire, ou seulement une goutte d'eau dans l'océan de la piraterie en ligne.