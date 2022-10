Piratage : Google a reçu plus de 6 milliards de demandes de retrait

Dans le détail, ce sont 326 575 ayants droit qui ont reporté au total un peu plus de 4 millions de noms de domaine. Un petit nombre de sociétés est à l'origine de la majorité des réclamations. Ainsi, les 10 éditeurs les plus actifs sont à l'origine de plus de 40 % des signalements et ont pointé 2,5 milliards d'URL à eux seuls. De la même manière, certains noms de domaine qui appartiennent à des sites pirates bien connus représentent la plupart des URL supprimées par Google, avec 41 % des liens appartenant à seulement 400 sites.

Dans la grande majorité des cas, la firme de Mountain View a supprimé les liens ou ajouté les noms de domaine à une liste noire. Elle fait désormais mieux et peut bloquer certains liens de sites majoritairement signalés avant même qu'ils ne soient indexés par ses soins. Enfin, Google a décidé de collaborer avec les autorités de chaque pays et de procéder à la suppression de toutes les URL d'un site bloqué par une décision de justice ou gouvernementale.

Google fait pourtant pâle figure par rapport à l'une de ses filiales, YouTube. Le site de streaming, dans son dernier rapport sur la question, indiquait traiter 1,5 milliard de réclamations liées aux droits d'auteur… par an.