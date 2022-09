Google : 4 millions de domaines indexés sont jugés illégaux, y compris ceux du FBI et du Vatican

Et il ne sera pas surprenant de voir que le domaine le plus signalé pour violation des droits d'auteur n'est autre que 4shared, un service de téléchargement et de partage de fichiers. Google a supprimé près de 69 millions de ses URL, il y a des années de cela maintenant. Mais plus récemment, le site a commencé à collaborer avec les 5 578 titulaires des droits d'auteur qui ont déposé des réclamations, de façon à mettre fin au piratage en déployant des outils et technologie de filtrage.