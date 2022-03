Piratage : le ménage de Google avec les sites pirates de téléchargement porterait ses fruits pour les studios

A la tête de la MPA, Charles Rivkin se félicite de l'action de Google, coordonnée avec l'aide de ses équipes. D'après ses dires, la disparition de ce type de pages dans les résultats de recherche décourage les internautes d'avoir recours à des méthodes illégales pour regarder les productions.

Une étude a été menée pour estimer l'impact du déréférencement sur la fréquentation et l'utilisation de ces sites et le constat est clair : pour eux, ne plus apparaître sur Google représente une baisse de trafic bien plus conséquente qu'un simple blocage des domaines, qui peut être ordonné par la justice des états, par les fournisseurs d'accès .

Charles Rivkin explique qu'un site de streaming qui n'est pas affiché sur les pages de résultat de Google est consulté en moyenne 50% de moins qu'un site qui est seulement banni par les FAI. La proportion est moindre pour les sites de téléchargement, mais ceux-ci ressentent également les conséquences de la démarche de Google.