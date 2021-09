Un groupe d'ayants droit américains porte plainte contre les fournisseurs de VPN pour leur contribution au piratage

Les sociétés de production qui estiment être lésées par les fournisseurs de réseaux virtuels privés, formulent deux demandes majeures, sans compter celle qui consiste à recevoir des dommages et intérêts. D'abord, les cinéastes veulent que les VPN bloquent les sites pirates comme The Pirate Bay. Ensuite, ils souhaitent que les fournisseurs commencent à enregistrer les données des utilisateurs et utilisatrices, afin que les avis de violation du droit d'auteur transmis aux fournisseurs soient ensuite distribués aux autorités et remises aux utilisateurs finaux. Une idée sans doute dissuasive, mais qui ferait tomber le principe de préservation de la vie privée du réseau virtuel privé.