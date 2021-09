Mozilla, en toute transparence, annonce avoir corrigé les failles de sécurité de son VPN

La fondation Mozilla a confié l'audit de son VPN à une société berlinoise, Cure53. Spécialisée dans la cybersécurité, elle a analysé et décortiqué les versions macOS, Linux, Windows, iOS et Android du client Mozilla VPN. Et il a été révélé que Cure53 et Mozilla ont découvert plusieurs failles de sécurité dans la version 2.0, corrigées depuis la publication de la version 2.3.