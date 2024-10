Alertée et réactive, Mozilla a rapidement confirmé la découverte, et déployé des correctifs de sécurité pour les différentes versions de Firefox affectées. Elle a également signalé que la vulnérabilité était activement exploitée, sans donner plus de détail concernant les types de cyberattaques orchestrées et la manière dont elles sont menées. À noter que le NIST, organisme de référence en charge de l'analyse et de la divulgation d'informations complètes sur les CVE, n’a pas encore documenté CVE-2024-9680 non plus.