Firefox reçoit un correctif de sécurité en catastrophe

On sait qu’il s'agit de failles identifiées en tant que CVE-2022-26485 et CVE-2022-26486. La première est une vulnérabilité de type Remote Code Execution (RCE), permettant aux pirates d'exécuter des codes malveillants et d’installer des malwares à distance sur un ordinateur sans autorisation préalable. Plus concrètement, ils peuvent prendre le contrôle d’un ordinateur pour le rendre inutilisable ou voler des données personnelles sensibles comme des informations bancaires. La seconde est une faille de type Use-after-free qui peut également permettre aux attaquants d'exécuter du code malveillant sur un PC vulnérable en passant par des applications qui essaient d'utiliser de la mémoire qui ne leur est plus allouée.