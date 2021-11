La dernière mise à jour de Mozilla Thunderbird corrige plusieurs vulnérabilités sévères

L'une des failles, la CVE-2021-38505, concerne la fonctionnalité presse-papiers de Windows 10 . Afin de permettre aux utilisateurs et utilisatrices de retrouver leurs éléments copiés dans le presse-papiers sur plusieurs appareils, Windows 10 permet de synchroniser les données copiées dans le cloud. En parallèle, d'autres formats ont été créés, permettant aux développeurs de les utiliser pour éviter cette synchronisation pour les données les plus sensibles. Cependant, jusqu'à présent, Thunderbird ne tirait pas parti de ces ajouts et il était possible que lors de l'utilisation du logiciel, certaines données sensibles soient enregistrées sur les comptes Microsoft des utilisateurs. C'était également le cas pour Firefox , jusqu'à sa version 94 .