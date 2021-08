Mozilla Thunderbird 91 prend enfin en charge les Mac ARM

Entre autres nouveautés on retrouve une visionneuse de PDF , PDF.js, et le calendrier du logiciel, largement amélioré avec la capacité à ouvrir des fichiers .ics et une option d'édition via le clic droit sur un événement. De plus, le serveur de chat IRC par défaut passe à libera.chat et la prise en charge d'OpenPGP est améliorée.