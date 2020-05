Une nouvelle version du client de messagerie Thunderbird est disponible

Thunderbird arrive en version 68.8 pour les plateformes Linux, macOS et Windows en apportant un lot de corrections de failles de sécurité plus ou moins importantes et de plusieurs bogues.

Le client de messagerie libre de la fondation Mozilla est une application de gestion de mail et de flux RSS à laquelle il est possible d’adjoindre d’autres fonctionnalités, comme la gestion d’un agenda avec l’extension Lightning.