Aux côtés du navigateur Firefox, le client mail Thunderbird est probablement l'un des projets libres les plus connus. Pour la fondation, l'idée était de proposer un logiciel de gestion d'email alternatif aux solutions propriétaires de Microsoft, à savoir le défunt Outlook Express et la version professionnelle Microsoft Outlook. Lancé en 2003, le logiciel a su se démarquer en reprenant la recette à succès de Firefox : les thèmes et les extensions qui permettent d'en faire une application personnalisée répondant strictement à ses propres besoins.

Disponible depuis plus de vingt ans sur Windows, macOS et Linux, Thunderbird devrait finalement débarquer sur Android... après deux années de travaux.

En juin 2022, Christian Ketterer, le développeur original de la très populaire application K-9 Mail, a décidé de rejoindre Mozilla. Plutôt que d'initier un projet parallèle, l'équipe a décidé de transformer son client mail mobile en une version Android de Thunderbird. Le code source du projet est hébergé sur GitHub.