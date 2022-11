Thunderbird : le client email montre sa future mutation, attendue de longue date par les utilisateurs

L'objectif annoncé de celle-ci : moderniser l'interface et y apporter de nouvelles fonctionnalités, comme Firefox Sync. De quoi, on l'imagine, synchroniser Thunderbird sur ordinateur et Android, quand K-9 Mail deviendra Thunderbird. En attendant une date plus précise, Mozilla a décidé de montrer un aperçu d'une partie de ce qui attend les utilisateurs dans cette mise à jour.