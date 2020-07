Thunderbird 78 est disponible : quelles nouveautés ?

Ces précisions faites, examinons les principales nouveautés de Thunderbird 78, en commençant par les plus flagrantes. La gestion de la boîte de réception a été simplifiée grâce à l’incorporation d’une colonne permettant de sélectionner plusieurs messages.

La mise à jour modifie également les champs d’adresses lors de l’envoi d’un courriel. Pour plus de lisibilité, le client affiche désormais les adresses des destinataires sur la même ligne et non plus sur plusieurs, comme autrefois.