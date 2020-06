Mozilla Firefox 77 est disponible au téléchargement : quelles nouveautés ?

Face à la pandémie de coronavirus, Google et Microsoft ont dû adapter leurs calendriers respectifs. De son côté, Mozilla ne chôme pas et propose déjà une nouvelle version de son navigateur web .

Si, de l’autre côté de la Manche, les utilisateurs de Firefox bénéficient désormais des fonctionnalités de recommandation « Pocket », la mise à jour s’adresse en fait essentiellement aux développeurs. Le débogueur de Firefox, par exemple, devient beaucoup plus performant pour gérer les grosses applications web. Mozilla apporte en effet des ajustements réduisant (notamment) l’utilisation de la mémoire pendant l’exécution de ce dernier.

Le moteur de rendu Web Render a également été grandement amélioré. Il exploite maintenant la carte graphique de votre ordinateur et poursuit son déploiement à destination d'un plus grand nombre d’utilisateurs de Firefox pour Windows. Web Render est désormais disponible par défaut sur les ordinateurs portables Windows 10 équipés de processeurs NVIDIA avec « des écrans moyens (<= 3 440 x 1 440) et des écrans larges (> 3 440 x 1 440) », selon le communiqué.