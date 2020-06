Opera Mini, une mise à jour majeure pour un grand coup de neuf

Avec cette nouvelle mise à jour, l'interface utilisateur du navigateur est totalement remaniée. Elle comporte désormais une innovante barre d’état située en haut de l’écran de navigation, et renseigne constamment les utilisateurs quant à plusieurs points techniques. On y trouve notamment des notifications concernant la consommation de data, ou encore sur les prochaines mises à jour du navigateur.

Opera Mini vous permet également d’accéder à un écran de personnalisation où vous pourrez choisir le thème et la « couleur » principale de votre thème. D’ailleurs, dans l’écran principal, la « couleur d’accent » a totalement disparu de la zone d’en-tête. À la place, on retrouve un dégradé subtil. D'autres légères modifications concernent les menus déroulants, plus ergonomiques.

Selon l’entreprise, toutes ces motivations visent à favoriser des interactions « plus personnelles et intuitives » avec les fonctions les plus appréciées du navigateur. « Avec Opera Mini 50, nous renforçons le lien entre les utilisateurs et les fonctionnalités qu’ils aiment, via de multiples aspects interactifs », explique Andrzej Czarnecki, responsable pour Opera Mini.