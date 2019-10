Le navigateur Opera va embarquer nativement la possibilité de payer en bitcoins sur Android

© Opera

Payer en bitcoins au quotidien avec le wallet d'Opera

À l'horizon : un nouveau web 3.0

Source : The Verge

Moins d'un an après le lancement de son wallet intégré, Opera pour Android supporte désormais les transactions en bitcoins (BTC), et confirme sa volonté d'aller vers un web 3.0.Opera fait un pas de plus vers la démocratisation des cryptomonnaies. Ce mardi 22 octobre 2019, le navigateur web norvégien a présenté la version 54 de son navigateur mobile pour Android . Parmi les nouveautés, dont nous vous parlions hier : une fonctionnalité de paiement par bitcoins (BTC).Grâce au wallet (portefeuille de cryptomonnaies) directement intégré au navigateur, les utilisateurs d'Opera peuvent donc désormais effectuer des transactions en bitcoins. Un moyen, pour l'entreprise, de simplifier l'utilisation de la célèbre cryptomonnaie au quotidien. «», a déclaré Charles Hamel, Directeur crypto d'Opera.Cette nouvelle fonctionnalité fait ainsi du bitcoin la seconde cryptomonnaie supportée par Opera. En décembre 2018, le navigateur faisait en effet un premier pas vers ces devises en adoptant Ethereum. Par ailleurs, la compagnie a également annoncé que son navigateur Android supportait désormais la blockchain Tron et ses applications décentralisées (DApps).Le basculement stratégique opéré par l'entreprise norvégienne vers les cryptomonnaies s'inscrit dans une vision plus large : celle du web « 3.0 ».Le web actuel, dit « 2.0 » ou encore « social », se définit par la capacité qu'on les internautes à interagir. Ces derniers sont actifs sur la toile : ils échangent, commentent et publient des contenus. Pour cela, le web 2.0 repose sur la toute-puissance des géants du numérique, les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft).Pour Opera, le web doit devenir décentralisé, basé sur la technologie blockchain et servir de support aux cryptomonnaies. Un basculement notoire qui induirait le changement de main de la valeur (financière ou technologique) des ressources : le web repasserait en effet sous le contrôle des utilisateurs et s'émanciperait des GAFAM.Opera semble aujourd'hui compter sur ses 300 millions d'utilisateurs revendiqués pour initier cette transformation.