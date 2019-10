Opera pour Android fait désormais dans le mode clair, sombre... et coloré !

La nouvelle interface "Squircles" d'Opera

À télécharger : Opera pour Android

« Squircles », c'est le nom de la nouvelle interface d'Opera

Un nouveau design mais aussi un nouveau portefeuille

Source : Techradar

Alors que le «» semblait à la pointe de la mode, se voyant de plus en plus adopté par les sites et applications, le navigateur balaye le noir et blanc et offre à ses utilisateurs des couleurs jusqu'alors plutôt inhabituelles.La nouvelle version de l'interface d'Opera propose à ses utilisateurs une palette de couleurs plutôt originale. Avec « Squircles », chacun est libre de personnaliser le design de l'interface, en gris, en rouge, en bleu, en vert et même en violet. S'associant au mode sombre ou au mode clair, la couleur sélectionnée habillera ainsi le navigateur.Cette mise à jour de l'interface s'accompagne également d'un design moderne aux bord plus lisses, expliquant par ailleurs son nom : « squircles » désigne en effet une forme intermédiaire entre le carré et le cercle... dont l'interface s'inspire indéniablement.Le souhait des équipes d'Opera était d'axer le nouveau design «». Stephan Stjernelund, responsable produit d'Opera pour Android explique que l'objectif visé était de répondre aux besoins des utilisateurs, à savoir «». Objectif auquel la mise à jour répond selon lui entièrement.En plus de proposer de nouvelles couleurs, Opera supporte désormais aussi le Bitcoin. Les usagers peuvent ainsi effectuer des paiements et des transactions en bitcoins, directement depuis le navigateur.Opera fait ici le choix de donner une plus grande importance à la cryptomonnaie afin de participer à « banaliser » son utilisation.Pour Stjernelund, cela s'inscrit dans la volonté de faire d'Opéra un service qui «».