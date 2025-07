Les experts de Koi Security lèvent le voile sur une campagne baptisée RedDirection, laquelle vise les utilisateurs de Chrome et Edge via 18 extensions malicieuses. Ces modules regroupent des outils de productivité, des thèmes sombres, des VPN ou des utilitaires pour Discord et TikTok. Ils ont été installés par plus de 2,3 millions de personnes. Surtout, ils étaient disponibles au sein les boutiques officielles, parfois avec la mention "vérifié" ou même mis en avant.

Les extensions repérées se comportaient à la manière d'un cheval de Troie. Initialement, elles remplissaient la fonction promise, comme la sélection de couleurs ou l’accélération de vidéos. Elles ont donc reçu plusieurs commentaires positifs et multiplié leur base d'utilisateurs. Les éditeurs ont ensuite introduit des modules malveillants lors de mises à jour automatiques, sans intervention de l’utilisateur. Ce faisant, ils ont pu contourner les contrôles de sécurité des boutiques en ligne, lesquels n’ont pas bronché sur l’ajout de fonctionnalités malicieuses.

Le code malveillant exploitait les API des navigateurs pour surveiller l’activité de la victime. À chaque changement d’onglet, un script en arrière-plan capturait l’URL visitée et la transmettait à un serveur distant, accompagnée d’un identifiant unique propre à l’utilisateur. Ce serveur, contrôlé par les attaquants, pouvait également envoyer des instructions de redirection, forçant le navigateur à ouvrir des pages choisies par les opérateurs de la campagne.