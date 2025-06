Trois millions d’installations et une promesse de confidentialité n’ont jamais garanti des pratiques irréprochables. Encore moins quand on fait circuler des données personnelles en clair sur le réseau, ou qu’on laisse traîner des clés d’accès dans le code source. C’est pourtant ce que révèlent deux rapports publiés par Symantec, le premier détaillant des transmissions non chiffrées de données sensibles, le second faisant état d’identifiants codés en dur dans le JavaScript d’extensions Chrome très populaires. Dans les deux cas, les modules incriminés cumulent parfois des millions de téléchargements, et leurs éditeurs sont loin d’être de parfaits inconnus.