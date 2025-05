L’enquête de DomainTools a permis d’identifier plus d’une centaine de sites et d’extensions liés à cette campagne. Toutes ne procèdent pas exactement de la même manière, mais on retrouve la même base technique : un code structuré de façon identique, les mêmes méthodes de contournement, et des domaines souvent enregistrés chez NameSilo, hébergés chez Cloudflare.