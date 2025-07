Une nouvelle campagne de grande ampleur cible les utilisateurs et utilisatrices de portefeuilles crypto via des extensions web malveillantes diffusées sur le Firefox Add-ons Store. Au total, plus de 40 faux modules imitant des services très populaires comme MetaMask, Coinbase Wallet, Phantom ou Exodus ont été identifiés, tous conçus pour dérober silencieusement les seed phrases des victimes et les transmettre à un serveur distant. Malgré les alertes, plusieurs d’entre elles sont toujours actives et disponibles sur la plateforme officielle, preuve que le système de validation de Mozilla peine à endiguer la menace, en dépit des dispositifs de détection précoce récemment mis en place par la fondation.