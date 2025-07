Cette amélioration du FCP s’inscrit dans un processus plus large, engagé depuis un peu plus de six mois dans le cadre du projet Phoenix, qui vise à moderniser l’interface d’Edge tout en améliorant sa réactivité. En février dernier, Microsoft annonçait déjà avoir optimisé quatorze zones du navigateur, avec des gains de performance moyens de 40 %. Les favoris, l’historique, les téléchargements ou encore certains panneaux latéraux avaient alors été rendus plus réactifs grâce à la migration progressive vers WebUI 2.0.