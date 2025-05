Edge 137 abandonne plusieurs briques du navigateur. L’éditeur d’images disparaît, tout comme le menu de survol d’images, le mini-menu, le système de super résolution vidéo et le Wallet Hub. Ce dernier regroupait des données personnelles et de paiement. Ces informations restent accessibles via le gestionnaire de mots de passe.

Microsoft avait déjà annoncé cette simplification lors de la bêta. Elle se confirme dans la version publique. L’objectif affiché est de clarifier l’interface et de réduire les éléments jugés secondaires ou redondants.

Du côté des ajouts, l’incrustation vidéo profite de nouvelles commandes : avance rapide, retour arrière et barre de lecture. Le Web Content Filtering, quant à lui, permet de bloquer des catégories entières de sites. Il s’adresse d’abord aux entreprises, avec des listes actualisées quotidiennement.

Quelques ajustements techniques sont aussi au programme. Le navigateur corrige un bug qui empêchait l’affichage des panneaux latéraux dans Outlook et Teams, chez certains utilisateurs. Huit failles de sécurité sont également colmatées.

Pour installer Edge 137 sans attendre, il suffit d’ouvrir le menu d’aide via edge://settings/help. Un bon redémarrage et c'est parti.