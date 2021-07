Microsoft Edge 93 offrira davantage d’outils de personnalisation

Avec Edge 92, il était possible de désactiver la lecture automatique des vidéos qui se lancent en arrivant sur une page web. Microsoft avait d'ailleurs décidé de définir cette option sur « Limiter » par défaut.



Edge 93 va plus loin en proposant de nouvelles solutions, plus flexibles. Vous pouvez, par exemple, créer une liste d’autorisations pour les paramètres de lecture automatique sur certains sites ou médias. Une fonctionnalité utile, qui permettra par exemple de bloquer la lecture automatique sur Twitch, mais de la laisser sur YouTube.



Par ailleurs, vous pouvez maintenant désactiver les alertes relatives à la santé des mots de passe pour certains sites web spécifiques. Cette fonctionnalité a été déployée pour la première fois en mai de cette année et disponible dans Edge 92.



En bref, Microsoft veut unifier et simplifier la configuration de son navigateur et va désormais combiner les paramètres pour les pages Démarrer, Accueil et Nouvel onglet.

Edge 93 devrait sortir dans la semaine du 3 aout, selon le calendrier officiel de Microsoft .