Microsoft Edge : un mode enfant dans la version bêta et un meilleur lecteur dans l'alpha

Microsoft a publié la version 90 du navigateur Edge en version bêta. Parmi les nouveautés, cette dernière inclut notamment un mode Enfant. Concrètement, l'idée est de proposer un espace de navigation sécurisé.

Comme le rapporte Neowin, le Kids Mode est spécifiquement pensé pour les enfants âgés entre cinq et huit ans ainsi que neuf et 12 ans. Il s'agit d'une sorte de variante d'un mode invité avec des paramètres bien spécifiques. Notons au passage que le mode enfant ne nécessite pas de compte Microsoft et peut être activé depuis le gestionnaire de profils.

En activant cette nouvelle option, le parent sera en mesure de personnaliser une liste de sites internet autorisés et les résultats de Bing seront d'emblée filtrés. Par ailleurs, le Kids Mode retournera des articles accessibles auprès des plus jeunes, des thèmes de navigateur spécifiques ainsi que des paramètres stricts en matière de tracking publicitaire.