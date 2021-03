Microsoft emboîte le pas de Google et proposera des mises à jour de Edge toutes les 4 semaines

Microsoft va donc se glisser dans les pas de son concurrent, mais aussi partenaire, et annonce à son tour de nouvelles versions d'Edge toutes les quatre semaines dès le second semestre 2021.

Un canal de distribution sera mis en place pour les entreprises avec des versions publiques publiées cette fois tous les deux mois afin de leur offrir plus de stabilité. « Pour beaucoup, l'innovation n'arrive jamais assez vite ! Mais ce n'est pas le cas de tous les clients, en particulier de nos entreprises clientes qui gèrent des environnements complexes et doivent trouver un équilibre entre la diffusion d'innovations et une planification et des tests rigoureux », explique ainsi Microsoft dans un billet de blog.

Edge et Chrome vont finalement suivre le tempo imposé par Mozilla qui a été le premier à annoncer une accélération de son cycle de mises à jour Firefox à quatre semaines. Microsoft va devoir gérer cette accélération du développement en même temps que l'abandon de l'ancienne version du navigateur appelée Legacy Edge, qui a vu son support arrêté au début du mois de mars.