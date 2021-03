Chrome : le cycle de mise à jour va passer à quatre semaines entre deux versions

Voilà plus de dix ans maintenant que Google est arrivé sur le marché des navigateurs Web avec Chrome. Dès 2012, ce dernier est d'ailleurs devenu le plus utilisé au monde, et l'est encore aujourd'hui.

« Depuis plus d'une décennie, Chrome propose une nouvelle version toutes les six semaines, offrant sécurité, stabilité, rapidité et simplicité à nos utilisateurs et au web », affirme le géant américain sur son blog.